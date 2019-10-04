В Ингушетии сотрудник ФСИН выстрелил в коллегу из табельного оружия

Сотрудник ФСИН выстрелил в своего коллегу из табельного оружия. Инцидент произошел вечером 3 октября в районе села Яндаре Назрановского района, сообщает Интерфакс.

По словам источника агентства, по предварительной информации, сотрудник ведомства находился в автомобиле Lada Granta на обочине трассы. В определенный момент к нему подъехала Lada Priora с работниками службы собственной безопасности ведомства и СИЗО № 1. По невыясненным пока причинам сотрудник ФСИН выстрелил в коллегу из своего табельного пистолета.

Пострадавшего с ранением груди госпитализировали. Другие участники конфликта задержаны правоохранителями. В настоящий момент выясняется, как табельное оружие оказалось у сотрудника в нерабочее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших при конфликте на заводе на Кубани возросло до трех.