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  4. В Ингушетии сотрудник ФСИН выстрелил в коллегу из табельного оружия

В Ингушетии сотрудник ФСИН выстрелил в коллегу из табельного оружия

, 13:03 28

Пострадавший с ранением груди госпитализирован. Участники инцидента задержаны.

Сотрудник ФСИН выстрелил в своего коллегу из табельного оружия. Инцидент произошел вечером 3 октября в районе села Яндаре Назрановского района, сообщает Интерфакс.

По словам источника агентства, по предварительной информации, сотрудник ведомства находился в автомобиле Lada Granta на обочине трассы. В определенный момент к нему подъехала Lada Priora с работниками службы собственной безопасности ведомства и СИЗО № 1. По невыясненным пока причинам сотрудник ФСИН выстрелил в коллегу из своего табельного пистолета.

Пострадавшего с ранением груди госпитализировали. Другие участники конфликта задержаны правоохранителями. В настоящий момент выясняется, как табельное оружие оказалось у сотрудника в нерабочее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших при конфликте на заводе на Кубани возросло до трех.

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