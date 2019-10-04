Число пострадавших в результате конфликта на консервном заводе «Кубанские деликатесы» в Славянском районе Краснодарского края возросло до трех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу районной администрации Романа Синяговского.
«Одного отвезли в больницу, у него рана на руке от травматического пистолета, еще у двоих тоже две травмы от травматического пистолета, но они на месте, необходимости госпитализировать нет. Все живые», — сказал Роман Синяговский.
По данным местных властей причиной произошедшего стала попытка учредителей поделить между собой предприятие.
«Там два учредителя поругались, поссорились, делят между собой завод. Один свой ЧОП поставил, другой свой попытался привести», — добавил глава администрации.
В настоящий момент местная полиция проводит проверку по факту случившегося.
Завод «Кубанские деликатесы» работает в Славянске-на-Кубани с 2003 года и является ведущим производителем консервированных овощей в Краснодарском крае. Продукция предприятия реализуется на территории России и Казахстана.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое охранников расстреляны на заводе «Кубанские деликатесы» в ходе попытки рейдерского захвата.