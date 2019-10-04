Число пострадавших в результате конфликта на консервном заводе «Кубанские деликатесы» в Славянском районе Краснодарского края возросло до трех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу районной администрации Романа Синяговского.

« Одного отвезли в больницу, у него рана на руке от травматического пистолета, еще у двоих тоже две травмы от травматического пистолета, но они на месте, необходимости госпитализировать нет. Все живые », — сказал Роман Синяговский.

По данным местных властей причиной произошедшего стала попытка учредителей поделить между собой предприятие.

« Там два учредителя поругались, поссорились, делят между собой завод. Один свой ЧОП поставил, другой свой попытался привести », — добавил глава администрации.

В настоящий момент местная полиция проводит проверку по факту случившегося.

Завод «Кубанские деликатесы» работает в Славянске-на-Кубани с 2003 года и является ведущим производителем консервированных овощей в Краснодарском крае. Продукция предприятия реализуется на территории России и Казахстана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое охранников расстреляны на заводе «Кубанские деликатесы» в ходе попытки рейдерского захвата.