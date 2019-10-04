Простывшая Каменских выложила фото с любимой собачкой вместо воротника

Украинская певица Анастасия Каменских призналась подписчикам в Instagram, что немного приболела. Она сообщила об этом в подписи к фотографии со своей собачкой Мими. Там же звезда порассуждала о том, как внутреннее счастье меняет отношение человека ко временам года.

«Сегодня чуть приболела и пока отлеживалась в постели, нашла фоточку, которую сделали в начале этого лета! На ней видно, как мы с Мими беззаботно проводим время!» — написала Каменских.

Под «беззаботным» времяпрепровождением она имеет в виду фотосессию, на которой держит собачку как свой воротник. Ниже певица рассказала, что из всех времен года раньше любила только лето, а теперь ей нравятся и оно, и зима, и весна, и даже осень.

«Когда внутри тебя любовь, баланс и умиротворение, абсолютно не важно где ты и какая сейчас погода! Главное счастье внутри тебя, которое ты сам же и создаешь», — объяснила Каменских.

Instagram @kamenskux

Подписчики согласились с мнением Анастасии. Некоторые восхитились ее красотой и обратили внимание на собачку.

«Согласна, у самой те же ощущения жизни. Выздоравливайте»;

«Да, это истинная правда. Гармония и баланс внутри = гармония вокруг»;

«Главное — погода в доме!»

«Крутая шубка, натур продукт»;

«Какое милое фото. Вы — красотка»;

«Мими думает, что она — воротник», — написали пользователи в комментариях.

Примерно полгода назад Настя Каменских вышла замуж за Алексея Потапенко (Потап), с которым долгое время выступала вместе. 32-летняя певица и ее 38-летний рэпер сохраняют очень страстные отношения. Как сообщал 5-tv.ru, Настя Каменских утверждает, что готова зачать ребенка даже в аэропорту.