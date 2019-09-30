Настя Каменских призналась, что готова зачать ребенка даже в аэропорту

Украинская звезда Анастасия Каменских поделилась с поклонниками секретами личной жизни с мужем Алексеем Потапенко (Потапом), передает «Утро.ру». 32-летняя певица и ее 38-летний партнер по сцене поженились четыре месяца назад, хотя знакомы много лет. Все эти годы Алексей был женат, но чувства к Насте взяли верх. В итоге музыкант решился на второй брак.

С момента свадьбы супруги часто расстаются, выступая раздельно. Нечастые встречи они используют для интимной близости даже в людных местах.

«Мы сегодня были в супермаркете и целовались, как два дурака, возле сыра, потому что неделю не виделись. Им (людям вокруг — Прим. ред.) кажется, что мы только познакомились. Мы просто ведем себя так, будто не много лет вместе, а всего четыре месяца», — рассказала Настя в интервью одному из украинских каналов.

Как поделилась артистка, она мечтает стать мамой и не видит для этого преград, будь на то воля Вселенной.

«Это произойдет довольно легко, даже если будет один часок в каком-нибудь аэропорту», — призналась Каменских.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники Каменских беспокоятся за резко похудевшую певицу.