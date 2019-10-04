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Певец из КЧР перекрыл дорогу ради съемок клипа на свою песню

, 15:44 Видео 40

Ислам Итляшев вместе со своим коллективом устроил жаркие пляски на проезжей части.

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Фото, видео: Instagram @islam_itlyashev

Музыкальный исполнитель Ислам Итляшев, который широко известен в Карачаево-Черкессии, удивил поклонников своим новым клипом на песню «Салам алейкум братьям». Для записи ролика певец вместе со своей съемочной командой перекрыл дорогу в городе и устроил жаркие пляски прямо посреди проезжей части.

Вместе с другими героями клипа Итляшев станцевал лезгинку на дороге, перегородив территорию для съемок от прохожих автомобилями. Снятое видео артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Спустя четыре часа после публикации зажигательный ролик набрал уже сто тысяч просмотров. Комментаторы были воодушевлены энергичными танцами исполнителя и не скрывали, что во время просмотра подпевали ему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одном из дворов Казани девушка станцевала на крышах нескольких припаркованных у дома автомобилей.

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