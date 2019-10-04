Ученые из Японии изобрели ультратонкую кожу-дисплей

Ученые из Токийского университета изобрели ультратонкую кожу-дисплей. Она позволит эффективно проводить мониторинг сердечно-сосудистых заболеваний.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой до сих пор остаются главной причиной смертей во всем мире. Часто человек мог бы спастись, если бы своевременно получил информацию о своем сердцебиении.

Кожа-дисплей позволяет оперативно получать такие сведения. Матрица, состоящая из очень маленьких светодиодов, может выводить линию пульса и другие показатели.

Поскольку толщина устройства составляет всего один миллиметр, оно не причиняет неудобств носителю. На видео о его работе видно, что наклеенный на руку дисплей не мешает сжимать и разжимать ладонь. Во время движения он продолжает работать.

Японские ученые полагают, что запуск их разработки в массовое производство не будет стоить слишком дорого. При этом использование кожи-дисплея позволит сделать лучше повседневную жизнь людей всех возрастов, поскольку упростит доступ к важной информации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые изобрели «слышащий» свет микро-имплантат. Он позволит вернуть слух даже полностью глухим пациентам.