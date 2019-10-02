Кайли Дженнер и Трэвис Скотт решили отдохнуть друг от друга

22-летняя модель и бизнесвумен Кайли Дженнер и 28-летний трэп-исполнитель и продюсер Трэвис Скотт взяли паузу в отношениях и разъехались на некоторое время. Инсайдеры утверждают, что пара уже решила вопрос с опекой — их маленькая дочка Сторми будет одинаковое время проводить с каждым из родителей.

« Они взяли перерыв, но пока не разорвали отношения окончательно. У них все еще есть некоторые проблемы с доверием, но в основном их трудности проистекают из-за стресса, который приносит их образ жизни », — утверждает собеседник издания TMZ.

Близкие к влюбленной паре источники уверяют — решение о паузе в отношениях было принято звездами еще несколько недель назад. Однако ни Кайли Дженнер, ни ее избранник Трэвис Скотт до сих пор не прокомментировали информацию о расставании.

В последний раз знаменитостей видели вместе в конце августа 2019 года. Американская светская львица и ее партнер посетили премьеру документального автобиографического фильма от Netflix «Look Mom I Can Fly». В кинокартине представлена история творческого пути и бешеного успеха Трэвиса Скотта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаженное фото Кайли Дженнер лайкнули более 9,5 миллиона человек.