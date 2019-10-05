Изуродованное тело молодой девушки обнаружили в Подмосковье

Тело зверски убитой молодой девушки обнаружили в подмосковном Домодедово в ночь на 5 октября. Как стало известно 5-tv.ru, страшная трагедия разыгралась в доме на улице Светлая, этот район местные жители также называют «поле чудес».

Известно, что на теле погибшей были многочисленные ножевые ранения, а также специалисты заметили следы асфиксии на горле жертвы.

В настоящий момент на месте преступления работают полицейские. Ведется поиск очевидцев, которые могли бы пролить свет на обстоятельства этой жуткой истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подросток забил кирпичом свою 15-летнюю знакомую в Подмосковье.