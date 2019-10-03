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Подросток забил кирпичом свою 15-летнюю знакомую в Подмосковье

, 17:12 Видео 43

Подозреваемый в убийстве школьницы задержан. По предварительным данным, он убил девочку в ходе внезапной ссоры.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, СК РФ

В подмосковной Балашихе в четверг, 3 октября, был задержан подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы. Им оказался знакомый девочки, который учился с ней в параллельных классах. В ходе допроса задержанный сознался в содеянном и рассказал, что убил сверстницу кирпичом в результате возникшего конфликта. Об этом сообщила руководитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Instagram @_alexandra_groza_

Тело девочки было обнаружено на территории заброшенного здания в микрорайоне Заря в среду, 2 октября. Днем ранее ее мать обратилась в полицию и сообщила о пропаже ребенка. По предварительным данным, девятикласснице пробили голову. Рядом с телом были обнаружены несколько кирпичей, пластиковые бутылки и стаканы.

По факту преступления возбуждено уголовное дело в соответствии с первой частью статьи 105 УК РФ «Убийство». Следователь намерен ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московской школе ученики окунули одноклассника головой в унитаз.

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