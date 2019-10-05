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«Тронуло до мурашек»: Билан едва не расплакался на свадьбе Дарьи Клюкиной

, 7:54 Фото 509

На церемонии бракосочетания чересчур эмоционального певца поддерживала продюсер Яна Рудковская.

Фото: Instagram @bilanofficial

Победительница шестого сезона популярной тв-передачи «Холостяк» Дарья Клюкина сыграла пышную свадьбу в Италии. На грандиозное торжество в компании продюсера Яны Рудковской пришел Дима Билан. Певец опубликовал в Instagram фотографии с церемонии и поделился с подписчиками впечатлениями от празднества.

«Меня тронуло до мурашек, честно. Рядом сидели подружки невесты и плакали, чуть за собой не увлекли этими эмоциями. Я впервые почувствовал, в этом отрезке времени, что бракосочетание — это действительно искусство. Взгляды меняются», — написал знаменитость.

Instagram @bilanofficial

Многочисленные поклонницы тут же начали муссировать тему свадебных церемоний. Некоторые фанатки решили, что Дима Билан и сам вскоре женится из-за нахлынувших теплых чувств на бракосочетании друзей. Другие подписчицы даже предлагали себя в качестве невесты.

«А когда ваша свадьба?!»

«Давай поженимся!»

«Сначала эмоции, взгляды, а потом не успеешь оглянуться, как сам женишься!»

«Тебе пора уже», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошла церемония бракосочетания Дарьи Клюкиной.

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