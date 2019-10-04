В сети появилось видео со свадьбы Дарьи Клюкиной. Победительница шестого сезона телешоу «Холостяк», завоевавшая сердце Егора Крида, очень скоро рассталась с ним и вышла замуж за Владимира Чопова. Молодые расписались в одном из ЗАГСов Москвы 19 сентября, а теперь устроили грандиозную вечеринку для друзей и родных на вилле Бальбиано на озере Комо в Италии.

На кадрах, которые выложила на своей странице в Instagram сама Дарья, невеста в фате и белом платье с огромным декольте, с белым букетом в руках выходит из ворот дворца и идет по полю белоснежных цветов.

Что происходило дальше, показала в своем аккаунте Яна Рудковская. На видео молодые обмениваются кольцами, которые подносит им маленькая девочка в белоснежном наряде, стоя по колено в цветах. За церемонией наблюдают сидящие в креслах вдоль газона гости.

«Она сказала да! Дашенька, Володя, будьте счастливы! У вас такая Красивая история любви», — написала Рудковская.

Она также выложила фото, на котором Клюкина и Чопов запечатлены вместе с ней и Димой Биланом.

Instagram @rudkovskayaofficial

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дарья Клюкина проводила медовый месяц в люксовом отеле, недельный отдых в котором стоит примерно миллион рублей.