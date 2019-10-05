Google посвятил новый дудл Всемирному дню учителя

Компания Google посвятила новый дудл Всемирному дню учителя, который традиционно отмечают 5 октября. Торжество в честь педагогов учредила организация ЮНЕСКО в 1994 году. С тех пор в этот день принято поздравлять любимых преподавателей с их профессиональным праздником.

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История праздника начинается с 5 октября 1966 году. Именно в этот день ЮНЕСКО и Международная организация приняли Рекомендацию «О положении учителей» — первый документ, определяющий условия труда учителей во всем мире. Международный день учителя призван обратить внимание людей на положение педагогов в обществе, проблемы в системе их трудоустройства, их вкладе в развитие образования и другое.

Всемирный день учителя празднуют более ста стран, в том числе Россия. По традиции, торжество отмечает не только педагогический состав, но и школьники, их родители.

Часто ученики в честь этого праздника устраивают для своих наставников концерты. В Росси принято одаривать любимых преподавателей букетами цветов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Google посвятил новый дудл королю блюза Би Би Кингу, которому исполнилось бы 94 года.