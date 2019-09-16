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Королю блюза Би Би Кингу 16 сентября исполнилось бы 94 года: чем он знаменит?

, 9:50 Видео 57

Сегодняшний дудл от компании Google посвящен американскому блюзовому гитаристу и вокалисту.

Фото: ТАСС / Савинцев Федор, YouTube / GoogleDoodles

Американский блюзовый гитарист и вокалист Би Би Кинг, настоящее имя Райли Бенджамин Кинг, родился 16 сентября 1925 неподалеку от городка Итта-Бена, штат Миссисипи, США.

Как и многие другие блюзмены Дельты, изначально на жизнь он зарабатывал как фермер-арендатор, на гитаре играл в свободное время. В качестве музыканта Би Би Кинг впервые прибыл в Мемфис в 1946 году, но после нескольких месяцев тяжелой жизни он вернулся в Миссисипи.

Гитарист решил получше подготовиться к следующей поездке, которую он предпринял двумя годами позднее. Сначала он работал на местной ритм-энд-блюзовой радиостанции WDIA в качестве певца и диск-жокея. Именно там он и получил прозвище «Блюзовый Мальчик с Бил-Стрит», позже сократившееся до «B. B.».

В 1949 году Би Би Кинг выпустил свой дебютный сингл «Miss Marth King». Композиция получила не очень хорошие отзывы журнала Billboard и не получила места в чартах. В том же году музыкант записывает свой первый хитовый сингл «Three O'Clock Blues».

Впоследствии Кинг стал первым всемирно известным блюзовым артистом, выиграв 15 Grammy и попал в зал славы рок-н-ролла. Олицетворяя странствующего блюзмена, Би Би Кинг также был известен тем, что даже после 70 лет, в среднем проводил более 300 концертов в год.

Сегодняшний дудл компания Google пригласила проиллюстрировать художника Стива Спенсера и аниматора Найла Лавандероса. Они создали ряд иллюстраций и объединили их в стильный видеоролик, который рассказывает о жизни короля блюза Би Би Кинга.

Би Би Кинг ушел из жизни 14 мая 2015 года в Лас-Вегасе на 90-м году жизни в собственном доме из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания Google посвящала очередной дудл «босоногой диве» Сезарии Эвора.

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