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  4. «Невеста беременная?» Соцсети обсуждают видео со свадьбы Дарьи Клюкиной

«Невеста беременная?» Соцсети обсуждают видео со свадьбы Дарьи Клюкиной

, 15:59 Видео 389

Грандиозная вечеринка со звездными гостями прошла на озере Комо в Италии.

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Фото, видео: Instagram @klyukina_d, @rudkovskayaofficial

Соцсети второй день обсуждают видео со свадьбы экс-участницы шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и топ-менеджера Владимира Чопова. Пара официально поженилась 19 сентября, а теперь на роскошной вилле на озере Комо в Италии состоялась грандиозная вечеринка для друзей и родных.

Судя по появившимся в соцсетях фото и видео, полсотни гостей развлекали Николай Басков и Дима Билан. Продюсер Яна Рудковская выложила в своем Instagram свадебную песню невесты, в которой Дарья трогательно признается в любви к мужу.

Некоторых пользователей посвящение растрогало до слез, тем более, что песню, как они пишут, Клюкина сочинила сама. Другие же заметили, что платье на невесте сидит несколько не так, как должно бы.

Instagram @rudkovskayaofficial

«Супер! И похоже беременна!»

«Животик…»

«Невеста беременная!»

«Невеста сутулая или старается спрятать действительно что-то в своей фигуре?»

«Беременность и брак…»

«Видимо беременная? Неравный брак, долго не протянут, и не какие деньги не помогут. Счастья молодым!»

«Хоть и беременна, что такого? Они же поженились, да и вообще их дело. Просто порадоваться от души — это не сложно, ведь очень красивая свадьба, спела супер!», — пишут комментаторы.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Дима Билан признался, что свадьба Дарьи Клюкиной и Владимира Чопова растрогала его «до мурашек».

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