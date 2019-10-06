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  4. Граждане Китая пострадали в аварии с микроавтобусом в Якутии

Граждане Китая пострадали в аварии с микроавтобусом в Якутии

, 7:06 Фото 25

В ДТП ранения получили шесть человек, включая граждан КНР.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Titov

В Алданском районе Республики Саха опрокинулся микроавтобус Toyota Hiace с 11 пассажирами, сообщает Ysia.ru. По предварительной информации, водитель ехал по маршруту Благовещенск-Якутск. На дороге образовался снежный накат и шофер не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась на 930-м километре федеральной дороги «Лена».

Шестеро человек получили травмы и попали в больницу. В их числе трое граждан КНР. Детей среди пострадавших нет.

Как уточняют в управлении ГИБДД, за минувший год водитель микроавтобуса шесть раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. В момент аварии мужчина был трезв.

Ранее 5-tv.ru писал, что шесть автомобилей оказались в кювете после первых заморозков в Ленобласти.

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