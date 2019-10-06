«Атомная бомба!» Самбурская в откровенном купальнике пленила мужчин

Известная российская актриса Настасья Самбурская не перестает удивлять. Будучи одной из самых ярких и неоднозначных персон в отечественном шоу-бизнесе, звезда то и дело преподносит поклонникам сюрпризы в виде уморительных шуток, забавных видеороликов и сногсшибательных образов.

На этот раз светская львица провела эротичную фотосессию на берегу моря в купальнике, причем в довольно необычном. Он обнажил большую часть тела знаменитости и при этом прикрыл самые пикантные места. Сексуальное одеяние подчеркнуло все достоинства фигуры Самбурской и сделало образ настолько эффектным и обворожительным, что от теледивы просто нельзя было оторвать глаз.

Instagram @samburskaya

Фанаты не могли сдержать восторга, а фанатки просили рассказать, где можно приобрести такой модный «шедевр».

«Секси, атомная бомба!»

«Фигура — отпад!»

«Ух, как горячо то!»

«Девушка, вы просто космос!» — восхищались комментаторы.

Впрочем, нашлось место и для критики. Не все оценили новую модель купальника и поспешили сообщить об этом в комментариях.

«Была бы офигенная фотка, если бы твоя рука оказалась на месте!»

«Есть вопрос…а купальник второй раз можно надеть, или он непрактичен?»

«Был нормальный купальник, а сделали тряпье. Или я в моде ничего не понимаю», — высказались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Самбурская проведет распродажу своих вещей.