Туристический автобус с людьми перевернулся в воскресенье, 6 октября, на трассе вблизи Нижнего Новгорода. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник, водитель не справился с управлением, в результате машина завалилась на бок. По предварительным данным, в автобусе находилось 20 пассажиров. Информация о пострадавших уточняется.

5-tv.ru