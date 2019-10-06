Туристический автобус с людьми перевернулся в воскресенье, 6 октября, на трассе вблизи Нижнего Новгорода. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник, водитель не справился с управлением, в результате машина завалилась на бок. По предварительным данным, в автобусе находилось 20 пассажиров. Информация о пострадавших уточняется.
Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом — видео
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По предварительным данным, в транспортном средстве находились 20 пассажиров.
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Фото, видео: 5-tv.ru, МЧС РФ
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