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  4. Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом — видео

Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом — видео

, 10:20 Срочная новость 114

По предварительным данным, в транспортном средстве находились 20 пассажиров.

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Фото, видео: 5-tv.ru, МЧС РФ

Туристический автобус с людьми перевернулся в воскресенье, 6 октября, на трассе вблизи Нижнего Новгорода. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник, водитель не справился с управлением, в результате машина завалилась на бок. По предварительным данным, в автобусе находилось 20 пассажиров. Информация о пострадавших уточняется.

5-tv.ru

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