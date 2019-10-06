После попадания под обстрел съемочная группа программы «Известия» пообщалась с жителями ДНР

Несмотря на обстрел в районе поселка Коминтерново в ДНР, под который в воскресенье, 6 октября, попала съемочная группа программы «Известия», корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин и оператор Андрей Перфильев продолжили выполнять свои профессиональные обязанности. Они пообщались с местными жителями, которые рассказали, как им приходится выживать под прицельным огнем, что каждый день открывают украинские военные по мирному населению.

«Это мой дом, его разбомбили, начиная с 1 августа, как прекратилось перемирие, его долбают каждый день. Там на нем уже ни одной шиферины нет. Его каждый день долбенят. Если не попадут туда, я уж, наверное, обижаться начну. С четырех часов каждый божий день. Я так понимаю, если договаривались о перемирии, то оно должно быть. Нам все равно, кто здесь будет, хоть инопланетяне пускай стоят. Главное, чтобы мирные жители жили и их не трогали», — с иронией рассказала жительница ДНР.

Поселок Коминтерново в ДНР находится на линии разграничения. Туда российские журналисты в сопровождении местного корреспондента Антона Бутковского ездили снимать последствия ночной атаки на населенный пункт. Прибыв на место ночного обстрела, вместе с сотрудниками народной милиции ДНР, журналисты стали свидетелями новой атаки со стороны ВСУ. Съемочной группе пришлось укрыться в подвале заброшенного здания администрации, где команда продолжила свою работу, ведя репортаж под непрекращающийся шум выстрелов.

«Жители поселка без надобности стараются не выходить на центральную улицу. Дорогу днем и ночью обстреливают украинские военные. Вот, видна воронка от снаряда. А это осколок от мины», — показал корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин.

Обстрел продолжался в течение полутора часов. Шум канонады начал стихать только к 17 часам. После этого съемочная группа выбралась из подвала и перебежав обстреливаемую дорогу загрузились в автомобиль сотрудника народной милиции ДНР, на котором покинули зону обстрела.

Никто из членов съемочной группы не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД ДНР обвинил Киев в саботаже мирного урегулирования.

С 21 июля в Донбассе объявлено бессрочное перемирие, которое украинские силовики нарушили уже через несколько часов, и с тех пор продолжают это делать. Всего лишь 1 октября Киев наконец подписал так называемую формулу Штайнмайера. Документом, в том числе предусматривается разведение сил конфликтующих сторон, а также предоставление особого статуса для Донбасса.