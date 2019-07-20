ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках опубликовали приказы о прекращении огня. Согласно документам, всем военным подразделениям ЛНР и ДНР приказано прекратить боевые действия с полуночи 21 июля 2019 года. В сопроводительных сообщениях отмечается, что информация о необходимости завершить стрельбу доведена до каждого военнослужащего лично.

Как пояснил начальник народной полиции ЛНР Михаил Филипоненко, таким образом республики демонстрируют готовность к «выполнению условий очередного перемирия», а также прекращению огня. Филипоненко также выразил надежду на то, что Киев тоже выполнит условия перемирия. Решение о перемирии было принято во время встречи в Минске в среду, 17 июля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ДНР опровергли заявление Киева о продвижении украинских силовиков к Донецку.