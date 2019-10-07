После допроса в ФБР депутат Госдумы Юмашева возвращается в Россию

Депутат Госдума Инга Юмашева покинет Нью-Йорк под контролем российских дипломатов. Об этом заявили в нашем посольстве в США.

Такие меры предосторожности связаны с задержанием и допросом Юмашевой сотрудниками ФБР. Агентов не смутило, что россиянка прибыла в Штаты с сугубо гуманитарной миссией, для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». Допрос длился больше часа, и по этому поводу МИД уже заявил Вашингтону решительный протест.

«Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали бы, скажем, кого-либо из Сената или нижней палаты Конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что они не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Мы считаем такие действия неприемлемыми, мы считаем действия американских властей возмутительными», — заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Ранее американские власти сорвали поездку российских дипломатов на этот же форум «Диалог Форт-Росс» — им не выдали визы. Как сообщал ранее 5-tv.ru, по той же причине российские парламентарии не смогли принять участие в Генассамблее ООН.