  1. Пятый канал
  4. После допроса в ФБР депутат Госдумы Юмашева возвращается в Россию

После допроса в ФБР депутат Госдумы Юмашева возвращается в Россию

, 13:23 Эфирная новость 50

В российской дипмиссей возмущены задержанием и допросом российского парламентария.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru

Депутат Госдума Инга Юмашева покинет Нью-Йорк под контролем российских дипломатов. Об этом заявили в нашем посольстве в США.

Такие меры предосторожности связаны с задержанием и допросом Юмашевой сотрудниками ФБР. Агентов не смутило, что россиянка прибыла в Штаты с сугубо гуманитарной миссией, для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». Допрос длился больше часа, и по этому поводу МИД уже заявил Вашингтону решительный протест.

«Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали бы, скажем, кого-либо из Сената или нижней палаты Конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что они не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Мы считаем такие действия неприемлемыми, мы считаем действия американских властей возмутительными», — заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Ранее американские власти сорвали поездку российских дипломатов на этот же форум «Диалог Форт-Росс» — им не выдали визы. Как сообщал ранее 5-tv.ru, по той же причине российские парламентарии не смогли принять участие в Генассамблее ООН.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!

Последние новости

14:16
На улицах Петербурга заметили Бэтмобиль
14:06
Полшага до Евро: 10 октября сборная России должна оформиться на чемпионат Европы
14:00
Подразделения военной полиции РФ — гарант безопасности в Сирии
13:47
Ученые выявили смертельную опасность быстрорастворимой лапши
13:34
Похудевшая Ирина Пегова «попотела» на беговой дорожке перед гастролями — видео
13:27
Нобелевскую премию по медицине вручили за исследование клеток

Сейчас читают

Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!
Отрезанную голову 19-летней девушки нашли играющие дети в Чите
Анастасия Заворотнюк впервые появилась в Instagram после слухов о болезни

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев