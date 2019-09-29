Как ООН стала Организацией «разъединенных» наций

В политической школе мира теперь есть мудрый наставник и новый ученик, который буквально в рот педагогу смотрит. Правда двоечник или отличник он — пока не известно. Время покажет. Хотя вот, например, в кулуарах ООН Владимир Зеленский успел познакомиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тут же потребовал вернуть украинскую землю. Правда, какую именно не объяснил.

Формальные хозяева встречи — американцы, в этом раз перещеголяли сами себя — нарушили не только законы гостеприимства, но и все дипломатические нормы. Многие члены нашей делегации не получили обещанные визы. И так не только с нами. Кажется, США решили, что именно они играют первую скрипку. Но ведь это не так. И терпение иссякает не только у нас — впервые всерьез обсуждалась возможность перенести штаб-квартиру ООН в любой другой город, и это вполне возможно. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Антона Альхимовича.

Разумеется, чтобы правильно расставить акценты официальных заявлений, необходимо попасть сюда, за кулисы мировой политической арены, в коридоры Организации Объединенных Наций (ООН). Именно тут мелочи отделяются от деталей, становится понятно, кто никогда за стол переговоров не сядет, а кто уже готов заключить закулисное соглашение.

Кто знает, может быть главная встреча для Зеленского в ООН прошла отнюдь не на официальных полях саммита, а как раз в тех самых коридорах? На 74-й ассамблее с главой Украины впервые пересекся человек, который эти коридоры знает вдоль и поперек.

«Господин Лавров подошел ко мне, сказал: „Я хочу познакомиться, и хочу вам сказать, что мы очень хотим, чтобы закончилась война на Донбассе“. И поздравил меня с обменом военнопленными. Это была очень короткая беседа. Мы в очереди стояли, он стоял… ну, тут мы были впереди, скажем так. И я сказал — да, пожалуйста. Наша сторона, мы делаем все, это Украина, это наша земля. Если вы готовы, то хорошо, давайте закончим войну», — рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Впрочем, сложно рассчитывать на конструктивные беседы в ООН, когда твоей официальной делегации по решению американской стороны не выдали визы. До сих пор остаются загадкой истинные причины, по которым посольство США не пустило российских дипломатов на территорию своей страны для участия в саммите. Зато отношение главы российского МИДа к этому беспрецедентному эпизоду вполне четкое и ясное — штаты перегнули свою дубинку полицая.

«Я думаю, тут комментарии излишни, просто позор для этой державы. Которая себя пытается изобразить истиной в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Истории с визами — это вообще отдельная графа претензий к принимающей стороне текущей Генассамблеи. Участие делегации из Тегерана так же оставалось под вопросом до последнего. В итоге большая часть дипломатов визы получили, равно как и сам президент Ирана Хасан Роухани, но с одной оговоркой. Возможность физического перемещения иранского лидера в Нью-Йорке будет ограничена. К тому же Роухани не может самостоятельно покидать пределы штаб-квартиры ООН, шутка ли — президенту Ирана пришлось получать у властей США специальное разрешение на проживание в отеле.

«У Вашингтона нет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН, это неправильная политика. Тегеран проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае обсуждения такой темы», — сказал президент Ирана Хасан Роухани.

Но так уж устроены коридоры генассамблеи — там, где закрывается одна дверь, непременно открывается другая. На встрече с коллегами из Японии Сергей Лавров неожиданно открыл журналистам детали получения американской визы для одного из переводчиков нашей делегации. Оказывается, самый «короткий путь» в американское посольство лежит через Токио.

«Мой коллега, который помогает мне в переводе не получил бы визу, если бы не помощь японского посольства. Еще три дня назад у него не было визы, и ваши коллеги в посольстве Японии в Москве интересовались, насколько возможно будет провести эту встречу с правильным переводом. Поэтому, когда у нас будут возникать проблемы с американскими друзьями, будем к вам обращаться», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

А вот господину Джонсону за помощью обратиться уже похоже не к кому. Визит на генассамблею ООН для него оказался показательно — скоротечным. Пока премьер-министр Британии спешил на встречу с Трампом, на родине его успели обвинить в подтасовке фактов для королевы, а Верховный суд единогласно признал его решение о роспуске парламента незаконным.

«С каждым новым Нью-Йоркским форумом вокруг ООН все больше и больше охраны. Журналисты в кулуарах шутят: так скоро и всю Америку перекроют. Даже сейчас — я говорю эти слова, а за моей спиной прямо на Ист Ривэр дежурят катера с пулеметчиками. Город перекрыт вдоль и поперек, на земле, воде и в воздухе», — говорит корреспондент МИЦ «Известия» Антон Альхимович.

При этом, так называемая «воздушная безопасность» не ограничивается патрульными вертолетами. Прямо во внутреннем дворе здания ООН мы увидели боевого Ястреба, который притаился на одном из монументов, просидев так весь день открытия встреч на высоком уровне.

Но даже такая степень перестраховки некоторым главам государств кажется недостаточной. Вот, например, мы поймали в объектив кортеж Эрдогана, который спровоцировал настоящий транспортный коллапс в самый час пик. Видимо турецкий лидер привык разъезжать только по пустым улицам. А может боится ненароком пересечься вот с этим грузовичком, прямо обвиняющим Эрдогана в терроризме.

Впрочем, тем, кто в Нью-Йорке частый гость известны куда более действенные меры безопасности. Дональд Трамп, например, не просто огородил свой Трамп-Тауэр от зевак, а призвал на помощь коммунальщиков. Городские самосвалы, припаркованные напротив его офиса, полностью исключают возможность даже визуального контакта с президентом.

Еще пара дней и Нью-Йорк сможет выдохнуть — бесконечные пробки и перекрытые ради мигающих кортежей улицы сменятся привычными толпами туристов, все пойдет своим чередом, а вот политическая карта мира прежней не останется — первые недели по окончанию Генассамблеи для мировых лидеров — это всегда проверка на способность переходить от слов к делу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как президент Украины за бугор ездил, да челом бил.