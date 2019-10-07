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  4. Больше не Голландия: Нидерланды стали стесняться главных свобод страны

Больше не Голландия: Нидерланды стали стесняться главных свобод страны

, 14:48 Эфирная новость 50

По мнению МИД европейского государства именно со словом Голландия у туристов ассоциируются легальные наркотики и квартал красных фонарей.

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Фото, видео: Jan Kranendonk\YAY\TASS, 5-tv.ru

Голландия к концу года исчезнет с карты мира. Власти Нидерландов решили официально отказаться от использования второго топонима.

Все из-за легальных наркотиков и квартала красных фонарей! В министерстве иностранных дел заявили, что именно с этим у туристов ассоциируется слово Голландия.

Нововведение, в первую очередь, коснется национальной сборной по футболу — она станет исключительно «нидерландской». Но что делать с историческими провинциями — Южной и Северной Голландией — пока не решили.

Впрочем, налогоплательщики озабочены другой проблемой: сколько они заплатят за «ребрендинг»?

При этом Восточная Европа активно пропагандирует новые европейские ценности. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, в Эстонии начали преподавать историю национального гей-сообщества.

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