Спасатели Камчатки готовятся к эвакуации из-за извержения вулкана Шивелуч

Спасатели Камчатки готовятся к эвакуации туристов и местных жителей из-за извержения вулкана Шивелуч. Накануне он выбросил пепел на высоту в десять километров.

В регионе введен наивысший, красный код авиационной опасности. Самолетам запрещено приближаться к вулкану Шивелуч и его окрестностям. Шлейф пепла уже растянулся больше чем на 500 километров. Направление ветра может измениться в любую минуту.

Шивелуч, один из крупнейших действующих вулканов Камчатки, расположен в 45 километрах от поселка Ключи, где проживают около пяти тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал завораживающий танец пепла, который можно было наблюдать в небе во время одного из последних выбросов камчатского вулкана.