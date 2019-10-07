«Холодная война»: Кудрявцева отреагировала на ироничные комментарии Галкина

Лера Кудрявцева похвасталась в Instagram, что ее шоу — самое рейтинговое в России за сентябрь. Максим Галкин, работающий на другом федеральном телеканале, тонко пошутил насчет «объективности» данных телеведущей. В ответ на действия юмориста успешный продюсер опубликовала в соцсеть огромный пост, в котором «прошлась» по всему отечественному шоу-бизнесу.

« Как можно термином „шоу“ — развлечение, праздник, зрелище, называть ту холодную войну, которая разворачивается за кулисами концертов, за кадром телепрограмм? » — написала звезда.

По словам Леры Кудрявцевой, за участие в закулисных интригах, в конце концов, придется отвечать.

«Главное, соответствовать самому себе, оставаться самим собой, помнить о том, что за каждый поступок нужно будет нести ответ. В первую очередь, перед самим собой! » — резюмировала телеведущая.

Поддержать любимого продюсера вызвался Сергей Лазарев. Музыкант оставил под публикацией Леры Кудрявцевой возмущенный комментарий.

« Все с ума сошли с этими рейтингами, лайками. Мишура! Эта заварушка вокруг рейтингов — очередное доказательство! » — горячо заявил певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леру Кудрявцеву не узнали на снимке 15-летней давности.