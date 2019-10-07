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«Холодная война»: Кудрявцева отреагировала на ироничные комментарии Галкина

, 7:49 Фото 167

Телеведущая похвасталась высоким рейтингом своего шоу, а юморист пошутил на тему «объективности» ее данных.

Фото: Instagram @leratv

Лера Кудрявцева похвасталась в Instagram, что ее шоу — самое рейтинговое в России за сентябрь. Максим Галкин, работающий на другом федеральном телеканале, тонко пошутил насчет «объективности» данных телеведущей. В ответ на действия юмориста успешный продюсер опубликовала в соцсеть огромный пост, в котором «прошлась» по всему отечественному шоу-бизнесу.

«Как можно термином „шоу“ — развлечение, праздник, зрелище, называть ту холодную войну, которая разворачивается за кулисами концертов, за кадром телепрограмм?» — написала звезда.

По словам Леры Кудрявцевой, за участие в закулисных интригах, в конце концов, придется отвечать.

«Главное, соответствовать самому себе, оставаться самим собой, помнить о том, что за каждый поступок нужно будет нести ответ. В первую очередь, перед самим собой!» — резюмировала телеведущая.

Поддержать любимого продюсера вызвался Сергей Лазарев. Музыкант оставил под публикацией Леры Кудрявцевой возмущенный комментарий.

«Все с ума сошли с этими рейтингами, лайками. Мишура! Эта заварушка вокруг рейтингов — очередное доказательство!» — горячо заявил певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леру Кудрявцеву не узнали на снимке 15-летней давности.

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