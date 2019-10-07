«Холодная война»: Кудрявцева отреагировала на ироничные комментарии Галкина

Лера Кудрявцева похвасталась в Instagram, что ее шоу — самое рейтинговое в России за сентябрь. Максим Галкин, работающий на другом федеральном телеканале, тонко пошутил насчет «объективности» данных телеведущей. В ответ на действия юмориста успешный продюсер опубликовала в соцсеть огромный пост, в котором «прошлась» по всему отечественному шоу-бизнесу.
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По словам Леры Кудрявцевой, за участие в закулисных интригах, в конце концов, придется отвечать.
Поддержать любимого продюсера вызвался Сергей Лазарев. Музыкант оставил под публикацией Леры Кудрявцевой возмущенный комментарий.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леру Кудрявцеву не узнали на снимке 15-летней давности.