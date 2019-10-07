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  4. «Его слишком много»: Сценарист фильма «Текст» об Александре Петрове

«Его слишком много»: Сценарист фильма «Текст» об Александре Петрове

, 9:59 288

Драматург Дмитрий Глуховский высказался о работе актера, сыгравшего в кинокартине главную роль.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Сценарист фильма «Текст» Дмитрий Глуховский поделился впечатлениями о работе актерского состава во время съемок. Особенное внимание он уделил актеру Александру Петрову, сыгравшему в кинокартине главную роль. Драматург объяснил, почему некоторые считают, что в отечественном кинематографе артиста стало «слишком много».

«Его слишком много, но это потому, что он слишком классный», — утверждает сценарист.

Драматург отметил профессиональную и талантливую работу не только Александра Петрова, который в «Тексте» сыграл абсолютно по-новому и «свежо», но и других исполнителей главных ролей, в том числе актрисы Кристины Асмус.

Дмитрий Глуховский написал сценарий фильма о том, как много в жизни современного человека значит смартфон. Мобильное устройство, по мнению кинодраматурга, стало настоящим «слепком души», пишет сайт Тeleprogramma.pro.

Премьера фильма «Текст» состоится в российских кинотеатрах 24 октября 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Петров рассказал об интимной сцене в «Тексте» Шипенко.

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