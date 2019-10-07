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  4. Во время задержания японская морская инспекция потопила северокорейскую шхуну

Во время задержания японская морская инспекция потопила северокорейскую шхуну

, 12:26 Эфирная новость 25

Браконьеры из КНДР нарушили морскую границу и столкнулось с катером рыболовецкой инспеции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Zoeller / Design Pics, 5-tv.ru

Крупная спасательная операция продолжается у берегов Японии. Там потерпела крушение шхуна из Северной Кореи.

Предположительно, браконьеры нарушили морскую границу и столкнулись с патрульным катером рыболовецкой инспекции страны Восходящего Солнца. Из-за серьезных повреждений северокорейское судно пошло ко дну. Двадцать человек оказались в воде.

По последним данным, десятерых — уже спасли японские моряки. Подробности и причины инцидента — сейчас выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании российскими пограничниками браконьеров из КНДР в Приморье, которые незаконно добыли шесть тонн кальмаров, более 600 килограммов крабов и трех акул. Во время задержания российским пограничникам пришлось открыть огонь. В результате обстрела пострадали пять граждан КНДР, им оказана медицинская помощь.

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