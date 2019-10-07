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  4. На улицах Петербурга заметили Бэтмобиль

На улицах Петербурга заметили Бэтмобиль

, 14:16 Эфирная новость 4

Некоторые жители и гости Северной столицы даже вышли посмотреть на чудо-техники поближе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefanopoulos Thierry, 5-tv.ru

На улицах Петербурга заметили Бэтмобиль! Впрочем, супер-кар героя популярного комикса, не пытался использовать сверх-возможности, а мирно стоял в пробке, вместе с другими участниками движения.

Некоторые даже вышли посмотреть на чудо-техники поближе. Позже, боевая машина Бэтмена попала в объектив камеры на КПП Западного скоростного диаметра. Чтобы дотянуться до кассы, водителю пришлось открыть дверь и встать в полный рост. Кстати, с «летучей мышью» мужчина не имеет ничего общего.

По крайней мере внешне. Как выяснилось, этот же самый «бэтмобиль» уже продается на одном из сайтов бесплатных объявлений. Стоимость эксклюзивного авто — 55 миллионов рублей.

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