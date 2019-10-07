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Авиакомпании просят у страны 30 миллиардов на сдерживание цен на билеты

, 11:20 Видео 28

За первое полугодие 2019 года операционные убытки авиакомпаний составили более 50 миллиардов рублей — больше, чем за весь прошлый год.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bayne Stanley, Cesar Borges, Martin Moxter, FrankHoermann/SVEN SIMON

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила вице-премьеру РФ Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху предложения, которые позволят не допустить резкого подорожания билетов. Согласно данным Митранса, за первые шесть месяцев 2019 года цена на них уже выросла на 7%, при этом операционные убытки перевозчиков 51,9 миллиарда рублей, пишут «Известия».

Основная причина роста стоимости билетов — увеличение цен на авиатопливо. По информации газеты, цена керосина за 2018 год возросла более, чем на 30%.

Для того чтобы сдержать рост цен на авиабилеты, компании предложили увеличить коэффициент суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5. Если соответствующие меры будут приняты, возмещение авиаперевозчикам возрастет с трех тысяч рублей до семи с каждой тонны топлива.

В качестве альтернативного варианта регулирования стоимости на билеты авиаперевозчики предложили снизить планку демпфера (компенсации из казны стоимости керосина) с 48,3 тысяч до 40 тысяч рублей за тонну. Авиакомпании считают, что если бы новый механизм компенсации цен на авиатопливо начал действовать с августа, перевозчики бы уже получили из казны примерно пять миллиардов рублей и еще по восемь-девять миллиардов в последующие годы.

По словам эксперта института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федора Борисова, возможны оба варианта.

Однако наряду с инициативами по изменению работы существующих механизмов, в письме правительству авиакомпании также попросили выделить единовременную финансовую помощь в размере 23 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перевозчики предупредили о возможном росте цен на авиабилеты.

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