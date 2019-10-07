Ставропольцу выписали один из первых штрафов за курение на балконе

В Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе, повлекшее за собой пожар. Административный протокол завели в отношении гражданина, который нарушил меры предосторожности 3 октября в городе Изобильном. Из-за того, что мужчина не соблюдал требования пожарной безопасности, на балконе случилось возгорание.

К счастью, в результате инцидента никто не погиб, однако нарушитель теперь должен будет выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей. Об этом агентству Интерфакс глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев.

Данная мера наказания предусмотрена в соответствии с новыми требования по обеспечению пожарной безопасности, в случае несоблюдения которых нарушитель должен отвечать по статье Административного кодекса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит россиянам за курение на балконах и лоджиях квартир, в номерах гостиниц и комнатах общежитий.