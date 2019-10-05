«Дожили»: Экоактивистка в США призвала есть детей для спасения планеты

Выступающая за решение климатических проблем девушка в США предложила «своеобразный» для этого метод. В ходе встречи с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес в Нью-Йорке активистка предложила «есть детей».

« Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей… Это большая проблема. Нам нужно есть детей! », — говорит она.

На кадрах видно, что, высказывая свою «теорию», она впадает в исступление. Присутствующие на встрече слушают ее внимательно, однако когда «борец за экологию» переходит на крик, ей выключают микрофон.

Движение экоактивистов активизировалось после громкого выступления в рамках Генеральной Ассамблеи ООН шведского подростка Греты Тунберг, которую уже прозвали «иконой климата». Школьница на весь мир заявила, что прогуливает учебу ради «спасения» планеты от экологической катастрофы, а политики украли у нее детство.