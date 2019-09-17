Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия и наркотиков с Украины в Россию

Глава таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько заявил о раскрытии схем контрабанды оружия и наркотиков с Украины. В эфире белорусского телевидения он рассказал, что нелегальные партии оружия переправлялись через его страну на территорию Литвы, а уже оттуда более крупными партиями — в Россию. По словам чиновника, в ходе спецоперации на российской территории было изъято большое количество пистолетов, винтовок, автоматов и около девяти тысяч боеприпасов, сообщают «Известия».

Кроме того, Сенько отметил, что в несколько раз вырос наркотрафик через территорию Белоруссии. По его словам, конечные получатели груза находились в России. С начала 2019 года в стране возбуждено почти 130 уголовных дел и изъято вчетверо больше психотропных веществ, чем ранее — 626 килограммов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 3 сентября на антитеррористической конференции в Минске Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена «наглухо закрыть» границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.