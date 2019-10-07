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  4. Видео: дочь Кирилла Сафонова устроила роскошную свадьбу в Израиле

Видео: дочь Кирилла Сафонова устроила роскошную свадьбу в Израиле

, 18:36 Видео 80

Девушка стала женой ирландского финансиста. Торжественные мероприятия пара решила провести в Тель-Авиве.

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Фото, видео: Instagram @anastasiasaf, @luda_doll

Дочь Кирилла Сафонова — мужа экс-солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой — вышла замуж. Изысканная церемония прошла в Тель-Авиве в начале октября.

Сама девушка в социальных сетях о важном событии в своей жизни не распространяется. Единственное, что на ее странице в Instagram напоминает о празднике — несколько сторис, в которых девушка показывает руку с обручальным кольцом и поздравительную открытку от подружек невесты.

25-летняя Анастасия официально оформила отношения с молодым финансистом из Ирландии Стивеном Мерфи. Свадебный банкет посетил и отец невесты — актер Кирилл Сафонов. На церемонию он приехал вместе с женой — певицей Александрой Савельевой — и маленьким сыном Леоном.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что замуж вышла модель и бывшая участница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина.

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