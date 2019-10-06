На свадьбе победительницы шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и бизнесмена Владимира Чопова, которая состоялась в субботу, 5 октября, в Италии гости нагадали молодым, что их первенец будет мальчиком. Это следует из видео, которое новобрачная опубликовала в своем Instagram.

«Первым будет мальчик, судя по итогам конкурса от Дуси», — подписан ролик.

Каким образом подружка невесты установила этот факт, Даша не уточнила. Зато она выложила на своей странице серию стильных снимков под общим названием «утро невесты». В белоснежном купальнике и накидке Клюкина позирует в саду и в бассейне. Часть подписчиков в комментариях поздравляет Дарью и выражает восторг — как самой девушкой, так и прошедшим торжеством. Видео, которое выкладывали в сеть гости, набрали миллионы просмотров.

«Даша, вы невероятная! Ваша красота завораживает».

«Волшебно!»

«Вы это красота, ваша красота — это нежность. Вы очень гармоничны».

«Дашуля! Ты такая прехорошенькая и очень идет белый цвет!»

«Я никогда не видела подобного свадебного торжества! Даже в фильмах и даже в сказках! Восторг!» — пишут фанаты.

«Это во сколько надо было встать? Макияж, прическа, на улице фото, в бассейне фото и т. д.» — удивляются некоторые.

Многих пользователей удивляет, что на фотографиях практически нет жениха, они упрекают Дарью в неискренности чувств излишней показухе.

«А по мне утро невесты, должно быть без камер. В объятиях любимого мужа. Ну, если он любимый…»

«Почему везде только Дарья? Практически не видно жениха. На видео и фото только она. Будто сама за себя замуж вышла».

«А муж вообще хоть в какое-то утро будет? Или только невеста?» — пишут хейтеры.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как проходила свадьба Дарьи Клюкиной и Владимира Чопова, и кто в итоге поймал брошенный невестой букет ландышей.