Броня крепка: в США назвали пять лучших советских и российских танков

Американское издание The National Interest представило рейтинг самых смертоносных танков советского и российского производства.

Открывает список настоящая легенда Великой Отечественной войны — Т-34, заслуживший признание не только у солдат Красной армии, но у их заклятых врагов. Так, немецкий военачальник Эвальд фон Клейст, дослужившийся до звания генерал-фельдмаршала, называл этот советский танк «лучшим в мире». Зачастую стандартное противотанковое орудие войск Третьего рейха Pak 35/36 оказывалось бессильным против идущих в наступление «тридцатьчетверок»: 37-милиметровые снаряды попросту отскакивали от их брони.

Следующее место в списке занял Т-54 и его модификация Т-55, серийное производство которых началось в 1947 и 1958 годах соответственно. Как и другие образцы советских боевых машин, подчеркивает обозреватель The National Interest, семейство Т-54/55 отличает легкость в эксплуатации, высокая огневая мощь в сочетании с относительно небольшим весом, а также компактный дизайн. Несмотря на почтенный возраст, Т-54 и Т-55 по-прежнему находятся в строю, успев приняв участие в боевых действиях на территории Йемена, Сирии, Ирака и Ливии. Таким образом, подытоживает военный эксперт из США, эти советские танки могут считаться одними из наиболее используемых в истории.

Следующим в списке следует Т-90, названный автором статьи «Франкенштейном» из-за того, что в его конструкции используются отработанные элементы его предшественников, Т-72 и Т-80. Автор обзорного материала вспомнил нашумевшее видео, снятое в Сирии в 2016 году, на котором видно, как российская боевая машина выдержала прямое попадание американской противотанковой управляемой ракеты TOW-2А. Будучи самым массовым танком третьего поколения в российской армии, Т-90 является грозным потенциальным противником для американского M1 Abrams, считает обозреватель The National Interest.

Следующее место в списке военный эксперт отдал существующему всего в двух экземплярах Т-95. Разработку «Уралвагонзавода» он называет «возможно, самым смертоносным российским танком». Огневая мощь и защищенность Т-95 должны были обеспечить ему превосходство над любой боевой машиной НАТО. Некоторые наработки детища «Уралвагонзавода» пригодились при создании главного российского танка нового поколения Т-14 «Армата», замыкающего рейтинг издания. В их числе — необитаемая башня и бронекапсула для экипажа. Инновационные конструктивные решения создателей «Арматы» делают Т-14, возможно, самым грозным из ныне существующих танков, считает обозреватель издания.

Ранее «Пятый канал» рассказал о том, как американский информационный портал We Are The Mighty сравнил число танков России и НАТО.