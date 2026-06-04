«Очень хорошие»: Путин об отношениях России с Азербайджаном

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

Президент обозначил ключевые направления партнерства двух стран.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Путин: У России и Азербайджана тесное взаимодействие по гуманитарным вопросам

Отношения России и Азербайджана остаются дружественными, охватывая широкий спектр направлений — от экономики до гуманитарного сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства отметил, что между странами действует договор о стратегическом взаимодействии, подписанный несколько лет назад, который сегодня наполняется практическим содержанием. Существенную роль в этом процессе, по его словам, играет президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Расцениваю как очень хорошие. У нас добрые отношения с Азербайджаном всегда были и есть такие. И в экономике, и в политической сфере», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в экономику Азербайджана вложено более десяти миллиардов долларов российских инвестиций, а на территории страны работает значительное число предприятий с участием российского капитала. Активно развивается и гуманитарное взаимодействие, включая вопросы, связанные с трудовой миграцией.

Президент добавил, что многие граждане Азербайджана работают в России и переводят средства своим семьям, при этом государство стремится обеспечить для этого прозрачные и цивилизованные условия.

Отдельно Путин отметил перспективные проекты в сфере логистики, включая международный коридор «Север — Юг» с выходом на Иран. По его словам, часть процессов замедлилась из-за событий вокруг Ирана, однако направление по-прежнему остается важным для обеих стран. Также он выразил благодарность Ильхаму Алиеву за содействие в организации гуманитарной помощи в Иран.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

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Тема:
ПМЭФ 2026
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