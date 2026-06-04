Банк «РОССИЯ» и ПАО «РусГидро» расширяют финансовое сотрудничество

Партнерство поможет энергетическому холдингу в реализации финансовой стратегии.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru
4 июня на Петербургском международном экономическом форуме Банк «РОССИЯ» и РусГидро подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на расширение финансового взаимодействия.
Подписи на документе поставили Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и заместитель Генерального директора по финансам и корпоративному управлению РусГидро Сергей Теребулин.
Стороны договорились о расширении сотрудничества в области финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов энергохолдинга, документарных операций, расчетно-кассового обслуживания, управления ликвидностью и прочих банковских услуг.
Партнерство между Банком «РОССИЯ» и РусГидро поможет энергетическому холдингу в реализации финансовой стратегии, направленной на укрепление надежности и технологичности управления активами.
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