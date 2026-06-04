Банк «РОССИЯ» и ПАО «РусГидро» расширяют финансовое сотрудничество

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 37 0

Партнерство поможет энергетическому холдингу в реализации финансовой стратегии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2026

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме Банк «РОССИЯ» и РусГидро подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на расширение финансового взаимодействия.

Подписи на документе поставили Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и заместитель Генерального директора по финансам и корпоративному управлению РусГидро Сергей Теребулин.

Стороны договорились о расширении сотрудничества в области финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов энергохолдинга, документарных операций, расчетно-кассового обслуживания, управления ликвидностью и прочих банковских услуг.

Партнерство между Банком «РОССИЯ» и РусГидро поможет энергетическому холдингу в реализации финансовой стратегии, направленной на укрепление надежности и технологичности управления активами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
4 июн
«Его дед в гробу, наверное, перевернулся»: Путин о перезахоронении нацистов на Украине
4 июн
Путин назвал истребитель Су-57 лучшим в мире
4 июн
«Какой смысл?» — Путин назвал провокацией слухи о планах России напасть на НАТО
4 июн
«Давить на Моди бесполезно»: Путин оценил попытки вмешиваться в отношения России и Индии
4 июн
Путин: соглашения по Украине должны подписывать только легитимные лица
4 июн
«Очень хорошие»: Путин об отношениях России с Азербайджаном
4 июн
Путин призвал ЕС склонить Киев к договоренностям, достигнутым в Анкоридже
4 июн
«Является самым главным»: Путин назвал решающий фактор для достижения целей СВО
4 июн
Путин: российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
4 июн
«Наши друзья»: Путин объяснил, зачем Россия подарила Казахстану тигров
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:03
Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент
22:54
«Его дед в гробу, наверное, перевернулся»: Путин о перезахоронении нацистов на Украине
22:35
Путин назвал истребитель Су-57 лучшим в мире
22:33
«Какой смысл?» — Путин назвал провокацией слухи о планах России напасть на НАТО
22:30
«Давить на Моди бесполезно»: Путин оценил попытки вмешиваться в отношения России и Индии
22:23
Путин: соглашения по Украине должны подписывать только легитимные лица

Сейчас читают

Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств — трансляция
«Я люблю белые розы»: Волочкова осталась недовольна подаренными цветами
Украинский след и криминал: появились новые детали пропажи семьи Усольцевых
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео