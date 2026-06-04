«Только Господь знает»: Путин о возможности баллотироваться на пост президента в 2030 году

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 54 0

Конституция России это допускает.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Конституция позволяет Путину баллотироваться на пост в 2030 году

Президент России Владимир Путин не думает, будет ли он баллотироваться на свой пост в 2030 году. Об этом российский лидер рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Только Господь знает, хватит нам здоровья — и мне, и вам, и всем здесь собравшимся — для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра… И тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи и добиваться целей, которые мы перед собой ставим», — отметил президент.

Путин подтвердил, что Конституция России позволят ему баллотироваться на пост в 2030 году, но говорить об этом рано.

«Я сейчас даже не думаю об этом — говорю вам это совершенно откровенно — даже не думаю. Перед страной стоит очень много больших, масштабных и острых вопросов, их надо решать», — добавил российский лидер.

Встреча с руководителями международных информационных агентств проходит в традиционном формате «вопросы — ответы». В Кремле отметили, что она юбилейная, президент общается с руководителями ведущих мировых информационных агентств в десятый раз.

На повестке — актуальные проблемы внутренней и внешней политики России, ключевые международные события.

ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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