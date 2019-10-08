Страховщики увеличат стоимость ОСАГО за отказ ставить датчик слежения в авто

«Известия» подсчитали, как изменится стоимость полисов ОСАГО после новой реформы. Законопроект рассмотрят в Думе в ближайшие дни и это будет мини-революция.

Принципиальные новшества: уберут региональные коэффициенты и наценки на мощные моторы, цену привяжут к личности самого водителя. Главный принцип тише едешь — меньше платишь. Манеру вождения отследят с помощью специальных GPS ГЛОНАСС-трекеров.

Их установка бесплатная и добровольная, страховщики могут стимулировать рублем, поставил датчик — скидка. Не поставил — плати по полной. А это может быть очень много. Ведь «базовые ставки» ОСАГО разведут еще сильнее.

Сейчас «минималка» 2 746, «максималка» до 4 942 рублей. Но с 1 января диапазон расширят на 40%, а с октября 2020-го еще на 30%. Это как выехать с проселочной дороги на многополосную автостраду.

Тарифы будут различаться в восемь раз — от 1 154 для образцовых водителей, до почти девяти тысяч для автохулиганов. Как к этому подготовиться разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что водительские права и страховку можно будет предъявлять через смартфон.