В Кронштадте найдены царские пушки, похищенные с Северного форта

В Кронштадте обнаружили царские пушки XIX века, пропавшие год назад — осенью 2018-го. На них в одной из промзон острова случайно наткнулся местный житель. Сейчас на месте работает полиция. В МВД считают, что похитители хотели сдать орудия на металлолом, но по какой-то причине отказались от своих планов.

Всего с Северного форта было похищено восемь пушек. Пять из них сразу нашли на дне Финского залива. Теперь предстоит выяснить, каким образом воры смогли без труда демонтировать старинные орудия на территории форта, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее 5-tv.ru сообщал о то, как водолазы погружались на дно Балтийского моря для исследования затонувшей во время ВОВ подводной лодки.