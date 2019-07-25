Водолазы погрузились на дно Балтийского моря для исследования затонувшей во время ВОВ подводной лодки

В преддверии дня Военно-морского флота специалисты Центра подводных исследований «Русского географического общества» спустились в Финском заливе недалеко от острова Гогланд к подводной лодке «Щука».

Предполагают, что легендарная субмарина затонула в 1942 году, подорвалась на мине при выполнении боевого задания и стала братской могилой для экипажа.

Во время Великой Отечественной войны фашисты выставили в Финском заливе множество минных полей. Кроме того, именно в этой акватории шли ожесточенные бои. Известно, что перед тем, как навсегда лечь на дно, Ща — 308 успешно уничтожила три транспортных судна противника, потом получила повреждение и запросила разрешение вернуться на базу на ремонт, но до Кронштадта лодка не дошла, и как раз в этом месте пропала с радаров.

Уникальные съемки и подробности погружения у Дмитрия Акимова.

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