Водолазы погрузились на дно Балтийского моря для исследования затонувшей во время ВОВ подводной лодки

, 1:13 Эфирная новость 90

Специалисты «Центра подводных исследований» спустились в Финском заливе недалеко от острова Гогланд к подводной лодке «Щука».

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Фото, видео : РИА Новости / Павел Львов, 5tv.com

В преддверии дня Военно-морского флота специалисты Центра подводных исследований «Русского географического общества» спустились в Финском заливе недалеко от острова Гогланд к подводной лодке «Щука».

Предполагают, что легендарная субмарина затонула в 1942 году, подорвалась на мине при выполнении боевого задания и стала братской могилой для экипажа.

Во время Великой Отечественной войны фашисты выставили в Финском заливе множество минных полей. Кроме того, именно в этой акватории шли ожесточенные бои. Известно, что перед тем, как навсегда лечь на дно, Ща — 308 успешно уничтожила три транспортных судна противника, потом получила повреждение и запросила разрешение вернуться на базу на ремонт, но до Кронштадта лодка не дошла, и как раз в этом месте пропала с радаров.

Уникальные съемки и подробности погружения у Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на дне Баренцева моря нашли советский противолодочный корабль.

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