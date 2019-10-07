Боец ММА из Узбекистана скончался после поединка на турнире в Чечне

Боец смешанных боевых единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов ушел из жизни после боя на турнире ACA 100, который проходил в Грозном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на sports.uz.

По данным издания, спортсмен скончался спустя несколько дней после поединка, в котором он проиграл по решению судей россиянину Беслану Исаеву. Бой состоялся 4 октября.

По информации узбекских СМИ, 27-летний Бекзод Нурматов перенес инсульт и был госпитализирован, но медикам не удалось спасти молодого спортсмена. За годы карьеры в MMA Нурматов одержал 11 побед и потерпел два поражения.

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