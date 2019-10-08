В Сыктывкаре погасла неоновая подсветка на Монументе трудовой славы за полтора миллиона

В Сыктывкаре погас Монумент трудовой славы. Один из символов столицы Коми по ночам сиял неоновой подсветкой и радовал жителей. Но недолго. Светодиодную ленту стоимостью в полтора миллиона рублей закоротило спустя две недели после установки.

В мэрии заявили, оборудование просто не выдержало перепадов напряжения. Улицы в городе включаются поэтапно, и полкилометра светодиодной ленты начинают в этот момент мигать и гаснуть.

Сейчас подрядная организация пытается исправить ситуацию. Но местные жители с иронией ждут продолжения — скоро на стеле подсветят ордена, и с такой нагрузкой сеть снова может не справиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что житель Коми сбежал от супруги с двумя дочками из-за «Дома-2».