Житель Коми сбежал от супруги с двумя дочками из-за «Дома-2»

44-летний житель Сыктывкара Роман Прошин с двумя малолетними дочерями скрывается от бывшей жены Юлии и правоохранителей, пишет KP.RU.

К тому исходу привело непонимание между супругами после 15 лет брака и реалити-шоу «Дом-2», рассказал отец семейства. По словам мужчины, спустя четыре месяца после выхода телестройки на экраны, жена стала осыпать его обвинениями.

«Начала мне говорить, что я не мужчина, мало зарабатываю, не достоин ее и подала на развод» , — вспоминает Прошин.

С 2007 года супруги стали жить раздельно, а в 2012-м поженились вновь, когда Юля забеременела повторно. Но в очередной раз, по рассказу Романа, телевидение сыграло с его женой злую шутку. Под влиянием криминальных сериалов она начала называть его маньяком.

«Стала говорить, что я домашний деспот, истязатель. Хотя я никогда и ни на кого не поднимал руку. В итоге, снова предложила разойтись», — говорит герой истории.

Как утверждает Прошин, дети хотели жить с ним, но суд оставил их с матерью. Несколько раз он забирал детей, а Юлия с приставами возвращала назад.

«Тогда она сдала девочек в интернат, начав шантажировать, если они не переедут к ней, то будут в детском доме», — делится Прошин.

В июле 2019 года он лишился родительских прав, а позже стал фигурантом уголовного дела. Во время одного из конфликтов с женой и тещей, Роман якобы в ответ на их удары «отмахнулся» и уронил женщин на пол. Те зафиксировали побои и пошли в полицию.

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Мужчина забрал дочек из интерната, взял кредит и отправился с ними на Азовское побережье. В конце августа они вернулись в Сыктывкар. Романа забрали в участок, но вскоре отпустили из-за неправильного оформления документов.

«В итоге мы приняли решение снова уехать. Сейчас мы находимся в розыске. Живем в машине. Девочки не ходят в школу, я за это переживаю. Очень просим помочь, нужны юристы», — рассказал Прошин.

В отличие от супруга, Юлия Прошина отказалась делиться со СМИ подробностями личной жизни. Лишь на судебных процессах она неоднократно заявляла, что отец плохо влияет на девочек. То же отметили специалисты за время бракоразводного процесса.

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