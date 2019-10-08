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  4. Назначен новый директор ФСИН России

Назначен новый директор ФСИН России

, 13:49 62

Новым руководителем ведомства стал Александр Калашников.

Фото: УФСБ по Красноярскому краю

Новым руководителем Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) стал бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. О новом назначении сообщается на сайте ведомства.

По данным «МК», на счету Калашникова громкие задержания. Среди которых — губернатора Коми Вячеслава Гайзера и всей его команды, а также руководителя УФСИН Коми Александра Протопопова.

Предыдущий руководитель ФСИН РФ Геннадий Корниенко был освобожден от должности 3 октября после указа президента России Владимира Путина.

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