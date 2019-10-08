Астрономы анонсировали редкий по красоте метеорный поток Дракониды

Начало октября примечательно для любителей астрономии традиционным для этого периода метеорным потоком Дракониды. Пик астрономического явления в этом году придется на 9 октября — именно в этот день интенсивность потока будет самой высокой.

Как сообщила директор Московского планетария Фаина Рублева, в этом году наблюдателей может ждать поистине редкое зрелище — обычно даже во время пика число вспышек составляет около 20 в час, однако не исключено, что их количество может увеличиться до сотни.

«В 50-х, 80-х, и 90-х годах бывали случаи, когда несколько сотен. Обычно у метеорных потоков известно количество вспышек, которого они достигнут при пике. А здесь очень интересное явление — количество вспышек превысило обычное в разы», — цитирует специалиста РИА Новости.

Кроме того, на руку любителям астрономии в 2019 году играет то, что в период метеорного потока Дракониды Луна находится в фазе новолуния и давать слабый свет, который практически не будет влиять на видимость. Кроме того, сам метеорный поток будет иметь некоторые особенности — например, можно будет наблюдать вспышки сразу двух цветов — красные и желтоватые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мимо Земли с разницей в сутки пролетели два астероида, которые могли врезаться в планету.