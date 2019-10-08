  1. Пятый канал
  4. Астрономы анонсировали редкий по красоте метеорный поток Дракониды

Астрономы анонсировали редкий по красоте метеорный поток Дракониды

, 16:00 13

Пик необычного по своим характеристикам явления можно будет наблюдать уже в среду, 9 октября.

Фото: www.globallookpress.com / David Becker

Начало октября примечательно для любителей астрономии традиционным для этого периода метеорным потоком Дракониды. Пик астрономического явления в этом году придется на 9 октября — именно в этот день интенсивность потока будет самой высокой.

Как сообщила директор Московского планетария Фаина Рублева, в этом году наблюдателей может ждать поистине редкое зрелище — обычно даже во время пика число вспышек составляет около 20 в час, однако не исключено, что их количество может увеличиться до сотни.

«В 50-х, 80-х, и 90-х годах бывали случаи, когда несколько сотен. Обычно у метеорных потоков известно количество вспышек, которого они достигнут при пике. А здесь очень интересное явление — количество вспышек превысило обычное в разы», — цитирует специалиста РИА Новости.

Кроме того, на руку любителям астрономии в 2019 году играет то, что в период метеорного потока Дракониды Луна находится в фазе новолуния и давать слабый свет, который практически не будет влиять на видимость. Кроме того, сам метеорный поток будет иметь некоторые особенности — например, можно будет наблюдать вспышки сразу двух цветов — красные и желтоватые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мимо Земли с разницей в сутки пролетели два астероида, которые могли врезаться в планету.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.87
0.04 71.24
0.09
Гороскоп на 8 октября: Скорпионы, попробуйте тантрический секс!

Последние новости

16:11
Удар по союзникам союзников: Турция нанесла удар по курдам в Сирии
16:00
Астрономы анонсировали редкий по красоте метеорный поток Дракониды
15:53
«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции
15:43
Мосгорсуд отменил возвращение дела «Седьмой студии» Серебренникова в прокуратуру
15:41
ДНР и ЛНР заявили о готовности возобновить отвод сил у сел Золотое и Петровское
15:35
Александр Емельяненко запустил новый флэшмоб

Сейчас читают

19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже
Сергей Жуков выложил в сеть фото обнаженной жены в честь дня ее рождения
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев