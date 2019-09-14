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  4. Катастрофа? Два астероида пролетят мимо Земли 14 и 15 сентября

Катастрофа? Два астероида пролетят мимо Земли 14 и 15 сентября

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По словам экспертов, за небесными объектами уже долгое время ведется наблюдение.

Фото: www.globallookpress.com / ESA

Сразу два астероида пронесутся мимо Земли на сравнительно небольшом расстоянии в субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября. Об этом сообщило Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Диаметр одного из них — C01 — по оценке экспертов, составляет от 120 до 260 метров, второго — QW7 — от 290 до 650 метров, что сопоставимо с высотой двух Эйфелевых башен, отмечает Инфтерфакс. Небесные тела пронесутся мимо планеты на удалении около 14 лунных расстояний, что равно примерно 5,6 миллиона километров.

Несмотря на то, что космические объекты пролетят довольно близко к Земле, они не представляют никакой опасности для человечества. По словам руководителя программы Координационного бюро по планетарной обороне в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Линдли Джонсон, ученые наблюдают за небесными телами уже долгое время.

«За этими астероидами давно ведется наблюдение — за одним — с 2000 года, а за другим — с 2010 года, и их орбиты очень хорошо известны», — пояснил специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астрономы зафиксировали сигналы из космоса, происхождение которых пока не могут объяснить. 

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