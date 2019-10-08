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«Маленький гигант большой политики»: в Запорожье появился памятник Порошенко

, 19:54 Фото 60

Однако лицо экс-президента Украины уж очень напоминает артиста Геннадия Хазанова. Более того, основой для «увековечивания» ярого борца с коммунизмом послужила статуя Ленина.

Фото: cometa-ch.news

Пользователи сети недоумевают по поводу снимков памятника экс-президенту Украины Петру Порошенко, который появился в Запорожье. По данным украинских блогеров, странный монумент можно лицезреть на территории базы отдыха «Скиф» напротив острова Хортица на Днепре.

Фото «увековеченного» Порошенко разместил в Facebook блогер Михаил Шнайдер.

«В Запорожской области поставили памятник Порошенко. Кто-нибудь знает, как называется этот диагноз?» — поинтересовался он у подписчиков.

Facebook / Михаил Шнайдер

В комментариях мнения разделились — некоторые нашли поразительное сходство с российским артистом Геннадием Хазановым, а другие обратили внимание, что уж больно силуэт и поза напоминают типичный памятник Владимиру Ленину. Пользователи предположили, что на статуе вождя мирового пролетариата просто нарисовали Порошенко, который в бытность президентства как раз провозгласил декоммунизацию.

В любом случае «Порошенко» выглядит на пару десятков килограммов худее, чем в жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как таксист в Киеве отказался вести Петра Порошенко по политическим соображениям.

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