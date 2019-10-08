На конкурс «Лидеры России» подано 46 тысяч заявок за два дня

Уже 46 с половиной тысяч человек зарегистрировались на конкурсе «Лидеры России», он стартовал в третий раз.

Популярность мероприятия растет, поскольку этот социальный лифт реально работает. 150 финалистов прошлых двух сезонов пошли на повышение — двое стали губернаторами, четверо заместителями министров.

Востребованность конкурса подтверждает и тот факт, что в интернете появились «фейковые тесты» и услуги по якобы подготовке к соревнованиям.

Как на самом деле отбирают Лидеров России расскажет Наталья Кириллова.

46 тысяч всего за два рабочих дня зарегистрировались на сайте конкурса «Лидеры России». С такими показателями стартовал третий сезон самого масштабного мероприятия для активных и успешных специалистов в сферы управления. В этом году появились новые требования и направления или, как их здесь называют, треки. Их три: финансы и технологии, здравоохранение, наука.

«По этим трем направлениям готовность есть сейчас, а по всем остальным направлениям, была идея про энергетиков, про лидеров энергетики. Сейчас они выступают как партнеры, на полях „Лидеров России“. Я считаю, что конкурс, он ведь конкуренция не только среди участников, а среди заказчиков, в том числе, потому что они борются за этих ребят», — заявил первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Первый такой конкурс был объявлен два года назад. Тогда мало кто верил, что по результатам заданий соискатели могут претендовать на различные должности, в том числе и высокопоставленные в государственных структурах страны.

Конкурс «Лидеры России» — это по сути социальный лифт, который позволяет самым талантливым и перспективным управленцам подняться вверх по карьерной лестнице.

Константин Романов победитель второго сезона. Ему 32 года и уже завтра он займет место начальника Управления в Министерстве здравоохранения Москвы. Хотя до конкурса молодой человек работал в городской клинической больнице заместителем главного врача по экономической части.

«Конкурс способствовал тому, что на меня обратили внимание в руководстве города Москвы и здравоохранения города Москвы. И предложили перейти на работу в департамент здравоохранения города Москвы», — рассказывал победитель конкурса «Лидеры России» Константин Романов.

Всего 150 человек получили престижные места по итогам двух сезонов. Трое участников стали заместителями министров, двое — временно исполняющими обязанности губернаторов. Кандидатуру Дмитрия Артюхова, например, поддержали и сами избиратели.

«Потенциал в кадрах он неисчерпаем. Поэтому профессионалы нужны всегда и они буду востребованы всегда, поэтому этот конкурс может продолжаться вечно и все будет зависеть от нас, какие условия мы будем создавать», — пояснил член наблюдательной комиссии конкурса «Лидеры России» Алексей Немов.

Вообще, с 2018 года Лидерами России попытались стать более 400 тысяч человек. Так идея президента стала популярной программой. Старт нового сезона Владимир Путин поддержал накануне, в Сочи.

«Прежде всего, конечно, мы рассчитываем на молодых людей, с тем, чтобы так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку. Чтобы у нас не звоночное право работало, не по связям, а работало бы по объективным критериям и распространялось бы на всю страну», — подчеркнул президент.

Как и в прошлых конкурсах, кураторами этого сезона станут известные государственные деятели, руководители крупных корпораций и бизнеса. Практически все они сегодня были в зале.

«Я работала с теми ребятами, которые принимали участие в предыдущем конкурсе. Это на самом деле действительно лидеры, с очень выраженными лидерскими качествами, но при этом с качествами социальной ответственности. Нравственно чистые люди, которые верят в добро и в то что добро можно творить и можно множить, поэтому вот такие отрасли нашей отрасли нужны», — заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Пока большая часть заявок поступила от жителей центральной России — больше 34%. На втором месте Приволжский федеральный округ, потом Северо-Запад и на последнем месте северо — Кавказский, там всего 3% активности.

«Я разговаривал с огромным количеством людей. И тех, кто дошел до полуфинала. Или кто даже не дошел до полуфинала. Все, кто принял участие и не побоялся, проверил себя, их жизнь уже меняется. Либо ты побеждаешь и получаешь назначение и возможности. Либо тебе не удалось победить с первого раза, но ты получаешь обратную связь. Ты почувствовал, что ты можешь, а чему тебе надо учиться», — поддержал участников Сергей Кириенко.

Борьба за победу еще только предстоит. Ну, а пока стартовал этап приема заявок, который продлится До 27 октября.