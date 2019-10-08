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Мощный взрыв прогремел в университете Афганистана

, 22:39 Эфирная новость 28

Пострадавшие — студенты факультета литературы.

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Фото, видео: Twitter @TOLOnews, 5-tv.ru

В Афганистане прогремел мощный взрыв. Утром во вторник, 8 октября, террорист-смертник привел в действие бомбу прямо в университете города Газни.

В этот момент там шли лекции. Сообщается о 20 пострадавших. Все они студенты факультета литературы. При этом очевидцы говорят, что прогремело два взрыва.

Еще одно самодельное устройство сработало на инженерном факультете. Здание было оцеплено, там работают полицейские и саперы.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при взрыве 19 сентября текущего года в городе Калат рядом со зданием спецслужб погибли семь человек, еще 85 получили ранения. Накануне боевики заявляли о том, что будут проводить акции для срыва предстоящих выборов нового главы государства.

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