Мощный взрыв прогремел в университете Афганистана

В Афганистане прогремел мощный взрыв. Утром во вторник, 8 октября, террорист-смертник привел в действие бомбу прямо в университете города Газни.

В этот момент там шли лекции. Сообщается о 20 пострадавших. Все они студенты факультета литературы. При этом очевидцы говорят, что прогремело два взрыва.

Еще одно самодельное устройство сработало на инженерном факультете. Здание было оцеплено, там работают полицейские и саперы.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при взрыве 19 сентября текущего года в городе Калат рядом со зданием спецслужб погибли семь человек, еще 85 получили ранения. Накануне боевики заявляли о том, что будут проводить акции для срыва предстоящих выборов нового главы государства.