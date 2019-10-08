В России планируют блокировать пользователей мессенджеров и e-mail

Государственная дума рассмотрит законопроект, предполагающий блокировку мессенджеров и электронной почты россиян за распространение запрещенной в России информации, пишет URA.RU.

Согласно документу, блокировка будет включаться в течение суток с момента получения требования от уполномоченного органа.

Штраф за отказ блокировать юзеров за распространение запрещенной в РФ информации для граждан штраф составит — от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до миллиона рублей.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об идентификации пользователей e-mail. Согласно документу, пользоваться электронной почтой на территории России смогут только установленные пользователи, указавшие номер своего мобильного телефона.